ČSÚ: Nejčastější příčinou úmrtí v loňském prvním pololetí byly nemoci srdce a cév

Nejčastějšími příčinami úmrtí v první polovině loňského roku byly nemoci srdce a cév. Výrazně ubylo covidu. Ten klesl ze čtvrtého až na osmnácté místo. Informoval o tom Český statistický úřad. Nejvíce lidí podlehlo ischemické chorobě srdeční, téměř 7600 osob. Druhou nejčastější příčinou bylo srdeční selhání, třetí byly cévní nemoci mozku, tedy takzvané mrtvice, čtvrtou byl diabetes melitus neboli cukrovka a pátou rakovina plic. Celkově za loňské první pololetí zemřelo 57 tisíc lidí. To je meziročně o pět procent méně. Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že velká část úmrtí je předčasná kvůli zanedbané prevenci. Předběžné údaje ukazují také na meziroční pokles sebevražd o deset procent. A to na 622 případů v prvním pololetí minulého roku.