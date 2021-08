ČSÚ: Průměrný příjem učitelů vzrostl loni na 43.318 Kč, tempo růstu zbrzdilo

Průměrný hrubý výdělek učitelů vzrostl loni podle Českého statistického úřadu na 43.318 korun měsíčně. Meziročně si polepšili o zhruba 3600 korun. Za poslední tři roky narostly příjmy učitelů o 40 procent, v loňském roce ale tempo růstu zpomalilo. Ve srovnání s průměrnou mzdou v ČR mají pedagogové nadprůměrný plat, ale v porovnání se zaměstnanci s vysokoškolským vzděláváním berou v průměru méně. ČTK o tom informoval mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do letošního roku na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být v průměru kolem 47.000 korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve uvedl, že by učitelé letos měli dostávat průměrně alespoň 45.000 korun. Od letošního ledna se platy ve školství znovu zvedly. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o devět procent. Plat pedagogů byl ve srovnání s průměrem všech zaměstnanců ve výši 112 procent, v porovnání s lidmi s vysokoškolským vzděláním činil 74 procent.