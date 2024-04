ČSÚ: Soukromé firmy v ČR předloni poprvé získaly z daní na výzkum přes 3 miliardy

Daňová podpora pro výzkum a vývoj soukromých firem v Česku předloni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) poprvé přesáhla tři miliardy korun. Meziročně se částka, kterou podniky získaly z daňových odpočtů na své výzkumné projekty, zvýšila o 674 milionů korun na 3,1 miliardy. Důvodem nárůstu bylo hlavně to, že několik velkých průmyslových firem mělo v daňových přiznání za rok 2022 nevyužité výdaje na výzkum a vývoj z přechozích let. Odpočet nákladů na výzkum a vývoj z daně z příjmu právnických osob za rok 2022 podle statistiků využilo proti předchozímu roku o 11 procent méně firem, a to 745. V porovnání s rekordním rokem 2015, kdy tuto možnost využilo 1306 soukromých firem, jich bylo o téměř 40 procent méně. "V roce 2022 využila daňovou podporu čtvrtina ze soukromých podniků provádějících výzkum a vývoj. V přechozích dvou letech to byla přibližně třetina a v roce 2015 dokonce více než polovina firem," uvedl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana. Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ uvedl, že daňovou podporu pro svůj výzkum a vývoj nejčastěji používají firmy ve zpracovatelském a automobilovém průmyslu.