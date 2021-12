ČT: Soud zamítl návrh na obnovu procesu s generálem Syrovým

Městský soud v Praze zamítl návrh na obnovu procesu s generálem Janem Syrovým, který byl po druhé světové válce odsouzen ve zpolitizovaném procesu k 20 letům vězení za spolupráci s nacisty. Uvedla to Česká televize (ČT). Podnět k obnově řízení dál Syrového praprasynovec kvůli tomu, že někdejší proces s generálem byl zmanipulovaný komunisty. Obnovu procesu s armádním generálem navrhl soudu státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze letos v létě poté, co jej o to požádal advokát Lubomír Müller na základě podnětu příbuzného generála. Právník žádal vedle obnovy řízení i zrušení verdiktu nad bývalým předsedou vlády a ministrem národní obrany. Původní proces byl podle něj zpolitizovaný a soudy tehdy vytýkaly Syrovému věci, které mohl těžko sám ovlivnit. Syrového uznal vinným z kolaborace v roce 1947 Národní soud.

Syrový byl velitelem československých legií v Rusku, za první republiky několik let náčelníkem generálního štábu československé armády a předsedou vlády, která v roce 1938 přijala mnichovský diktát. Jako ministr národní obrany se následně podílel na poklidném obsazení zbytku Čech a Moravy německou armádou v březnu 1939. Přes oko nosil černou pásku, zranění si přivodil u Zborova v roce 1917. Syrový zemřel v říjnu 1970. Žádost o jeho rehabilitaci zamítl v roce 1995 Nejvyšší soud.