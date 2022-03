ČT: Životní a existenční minimum se zvýší od dubna o deset procent

Životní a existenční minimum vzrostou podle dnešního rozhodnutí vlády o deset procent od pátku 1. dubna, uvedla Česká televize. Kabinet ke zvýšení částek, které hrají roli při posuzování nároku na pomoc od státu i při stanovení výše některých dávek, přistoupil kvůli pomoci domácnostem s rostoucími cenami.

Životní minimum nyní činí pro samotného dospělého 3860 korun, existenční minimum 2490 korun. Poslední úprava minima zohledňovala růst cen do konce září 2019. Aktuální navýšení by podle pravidel mělo zohlednit cenový vývoj od října 2019. Podle údajů statistického úřadu od té doby do letošního února spotřebitelské ceny v Česku vzrostly o 17,3 procenta.