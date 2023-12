Čtvrtinu všech základních škol v Česku tvoří malé školy do 50 žáků

V Česku tvoří čtvrtinu všech základních škol malé školy, které vzdělávají do 50 žáků. Tvoří tak největší podíl základních škol, celkem je jich 1083, jejich počet ale za posledních deset let klesl. V letošním roce je v tuzemsku téměř 4300 základních škol, které navštěvuje přes milion žáků. Vyplývá to z dat, které ČTK poskytlo ministerstvo školství. Podle údajů Českého statistického úřadu připadalo na jednoho učitele v průměru na veřejné základní škole v loňském školním roce 13,8 žáka, před deseti lety, tedy ve školním roce 2013/2014 to bylo 14,3 žáka. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v minulosti uvedl, že v českých školách se v uplynulých letech zvyšoval počet učitelů rychleji než počet žáků. Nárůst počtu učitelů by měla zpomalit úprava maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Podle odborářů i zástupců Učitelské platformy by změnu měly zvládnout velké a střední školy, u malých škol by to ale mohlo způsobit problémy. Maxima by se měla snížit na 95 procent aktuálního stavu pro základní i střední školy.