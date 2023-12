Čunek respektuje verdikt NS o zvýšení odškodnění pro Romy vystěhované ze Vsetína

Starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL) respektuje rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) v kauze vystěhování romských rodin z pavlačového domu ve Vsetíně z roku 2006, nevyloučil ale podání k Ústavnímu soudu. Čunek to dnes řekl novinářům ve Zlíně. NS dvěma rozsudky zvýšil odškodnění pro děti z romských rodin, které se musely vystěhovat.

Vsetínská radnice v čele s Čunkem v roce 2006 vystěhovala ze zdevastovaného domu v centru města desítky převážně romských obyvatel, s nimiž měla problémy při placení nájemného. Část získala ubytování v domech z obytných kontejnerů na okraji Vsetína, některé romské rodiny skončily v domech na Jesenicku. Postup vyvolal kritiku Romů, ochránců lidských práv, politiků i starostů obcí, kam město Romy vystěhovalo. Dům, který byl ve špatném stavu, město dalo zbourat.

Následné spory měly složitý vývoj, postupně padla řada rozhodnutí. Čunek dnes upozornil na to, že všechny rodiny byly vystěhovány rozhodnutím soudu bez náhrady. Město podle něj mohlo lidi vystěhovat na ulici a nechat je tam. "Situace těchto rodin byla taková, že zdevastovali dům, neplatili a rozhodnutím soudu měli být vystěhováni na ulici. Rozhodnutím města něco dostali a za to má být město potrestáno. To si myslím, že je skutečně nespravedlivé," uvedl Čunek.