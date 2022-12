CVVM: Nejvíc lidí souhlasí s povinnou školkou, nejmíň s maturitou z matematiky

Z opatření zavedených novelou zákona o českém školství souhlasí nejvíce lidí, 86 procent, s povinným posledním rokem předškolní docházky. Tři čtvrtiny respondentů také podporují bezplatné předškolní vzdělávání od dvou let a garantované místo v mateřských školkách pro každé dítě starší dvou let. Naopak nejmenší, zhruba třetinovou podporu má podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) mezi veřejností povinná maturita z matematiky. Podle novely školského zákona z roku 2020 původně plánovaná povinná maturita z matematiky ale zavedena nebyla a maturanti mohou při státní části maturit nadále dávat přednost zkoušce z cizího jazyka. Podle výsledků průzkumu, který má ČTK k dispozici, u všech zmíněných opatření s výjimkou povinné maturity z matematiky převažovaly souhlasné odpovědi nad nesouhlasnými. Poprvé převážily také u začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných základních škol. Proti průzkumu v roce 2020 se počet lidí, kteří s ním souhlasí, zvýšil o devět procentní bodů na 50 procent, zatímco nesouhlasících ubylo o čtyři body na 44 procent.