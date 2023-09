CVVM: U Čechů sílí hodnoty spojené s individualizací, slábne zájem o spotřebu

V české společnosti za posledních devět let posílily hodnoty spojené s nárůstem individualizace, zeslábla naopak orientace na materiální spotřebu. Vyplývá to podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Lidé v Česku chtějí hlavně žít ve spokojené rodině, mít přátele, se kterými si dobře rozumí, a žít ve zdravém životním prostředí, ukázal letošní průzkum. Tyto hodnoty jsou důležité pro 95 procent dotázaných.

Naopak nejméně z nabízených odpovědí chtějí lidé v Česku prosazovat politiku své strany nebo hnutí, mít hezké věci, které nemá každý, a mít práci, která umožňuje řídit činnost jiných lidí. Spíše nebo zcela nedůležité jsou tyto tři věci pro 60 až 70 procent lidí.

Výrazně víc než při průzkumu v květnu 2014 by lidé rádi měli zajímavou práci, víc než dřív chtějí být dobře informovaní o dění doma i ve světě, aktivně se podílet na ochraně přírody a mít co nejvšestrannější vědomosti a všeobecný přehled o kultuře, vědě, technice a politice. Významně větší hodnotu než při předchozím průzkumu přikládají také tomu mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci, a podílet se na zlepšování života v místě bydliště. Víc touží žít zajímavý, vzrušující život. V průzkumu mezi 26. květnem a 24. červencem odpovídalo 929 lidí ve věku od 15 let.