CVVM: Většina Čechů nevěří, že může ovlivnit řešení celostátních problémů

Skoro čtyři pětiny Čechů nevěří, že mohou ovlivnit řešení celostátních problémů. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM), prováděného loni od konce září do začátku prosince. Nejúčinnějším nástrojem pro změnu legislativy je podle lidí stávka nebo práce v politické straně. O významných místních otázkách by podle dotázaných měli rozhodovat sami občané, a ne politici.

Naprostá většina obyvatel Česka - 79 procent - má podle průzkumu pocit, že občané nemohou ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni. Opačný názor má 18 procent lidí. Nedůvěru vyjadřují hlavně lidé, kteří nejsou spokojeni se současnou ekonomickou či politickou situací, nebo ti, kteří nechtějí jít k příštím volbám. Optimističtější jsou lidé s vyšším vzděláním či dobrou životní úrovní a dotázaní, kteří více důvěřují vládě.

Mezi Čechy také převažuje názor, že nemohou dosáhnout svých oprávněných požadavků. Myslí si to 59 procent účastníků průzkumu. Optimističtější jsou lidé u problémů v jejich obci či městě. Celkem 53 procent dotázaných si myslí, že řešení těchto potíží ovlivnit mohou. Většina Čechů - asi tři pětiny - také uvádí, že se mohou otevřeně vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti.