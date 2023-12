Cyklisté v Česku můžou na silnici, i když vedle ní vede samostatná stezka, rozhodl soud

Cyklisté můžou jezdit i po silnici, vedle které vede cyklostezka. Vyplývá to z rozsudku Nejvyššího správního soudu. Podle něj by měl mít cyklista možnost volby podle podmínek daného místa. Výjimkou jsou situace, kdy je silnice označená zákazem jízdy na kole. Nejvyšší správní soud tak vyhověl stížnosti muže, který ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku dostal pokutu za to, že nevyužil stezku pro chodce a cyklisty. Soudci zároveň zmínili, že i používání stezky pro chodce a cyklisty je spojeno s určitými riziky, zejména tam, kde se pohybuje hodně chodců. "I z tohoto důvodu je rozumné, aby cyklista měl možnost volby podle konkrétních místních podmínek, stavu komunikace, frekvence provozu, rychlosti jízdy apod., zda použije stezku pro chodce a cyklisty, nebo pozemní komunikaci spolu s dalšími řidiči," rozhodl NSS.