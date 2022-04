Cyklobusy znovu vyjedou do Beskyd a Vsetínských a Hostýnských vrchů

V neděli 1. května vyjedou poprvé v letošní sezoně cyklobusy do Beskyd, Javorníků a Vsetínských vrchů, od června také do Hostýnských vrchů. Dvě linky cyklobusů vypravované Zlínským krajem budou v provozu do 28. září. Zájemce dovezou k hřebenovým partiím nejznámějších pohoří v regionu, uvedl v tiskové zprávě zveřejněné na webu hejtmanství manažer marketingu společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Jan Malý. Do turisticky atraktivních lokalit regionu zajížděly cyklobusy už v roce 2021. "Chceme, aby Integrovaná doprava Zlínského kraje pokryla nejen dopravu občanů za povinnostmi, do zaměstnání, do škol nebo na úřady, ale aby jim umožnila i aktivní trávení volného času, proto už od loňského roku nabízíme zájemcům tuto službu," uvedl náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO). Do Beskyd a Vsetínských vrchů budou cyklobusy jezdit od 1. května do 28. září.