CzechTourism chce turisty dostat z Prahy do regionů, kam zatím příliš nejezdí

Česko se může za dva tři roky opět potýkat s extrémním zahlcením některých míst turisty jako v roce 2019 před covidovou pandemií, která způsobila výrazné omezení příjezdové turistiky. CzechTourism chce nadále usilovat o to, aby do Česka jezdili turisté ze zahraničí i mimo hlavní sezonu a do regionů, kam zatím příliš nejezdí. Většina zahraničních turistů míří do Prahy. ČTK to na brněnských veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour řekl ředitel CzechTourismu Jan Herget.

Kvůli covidu v Česku chyběli letos třetím rokem turisté z asijských zemí, částečně i ze severní Ameriky a nově i z Ruska. Jde zhruba o pětinový pokles, z 11 milionů chybí dva miliony. Příčinou je to, že buď nedostali víza, nebo v jejich zemích byla tvrdá covidová opatření, která jim nedovolovala vycestovat. "Kvůli covidu se změnila i struktura aerolinek, byla zrušena řada přímých linek. Z Kanady jsme měli dvě, z Toronta a Montrealu. Z USA byly tři, dnes funguje jedna sezonní. Proto s pražským letištěm pracujeme na obnově těchto linek. Usilujeme o to, aby k nám mohli přímými lety cestovat ti nejbonitnější turisté, tedy z Asie, Blízkého Východu a severní Ameriky," řekl Herget.

CzechTourism propaguje regiony a méně známá místa, aby opět nebyla přeplněná Praha, kam mířilo 70 procent zahraničních turistů, či Český Krumlov a Karlovy Vary. Zmíněná města propagaci nepotřebují. "Když se podíváme na Vysočinu, Pardubický či Zlínský kraj, tak zjistíme, že tam jezdí převážně tuzemští turisté, nejvýše z okolních zemí," poznamenal Herget.