CzechTourism: Do Česka letos přijede zhruba 5 milionů turistů z ciziny, chybět budou Asiaté a Rusové

Do Česka letos zamíří asi 5 milionů zahraničních turistů. Uvedla to státní agentura CzechTourism. Podle ní to bude dvakrát víc než během loňského covidového roku. Do Česka ale podle agentury nepřijedou mimo jiné kvůli válce na Ukrajině turisté z Číny a Ruska. Mezi nejnavštěvovanější místa v Česku loni patřila pražská lanová dráha na Petřín a zoologická zahrada v pražské Troji. Třetí byla zoologická zahrada ve Zlíně. Naopak meziročně o zhruba desetinu méně lidí přišlo na Pražský hrad.