CzechTourism: V tuzemských hotelech se v srpnu ubytoval rekordní počet Čechů

V tuzemských hotelech se v srpnu podle státní agentury CzechTourism ubytoval rekordní počet Čechů, zhruba 848.400. Ve srovnání s loňským druhým prázdninovým měsícem je to nárůst o 8,4 procenta, oproti srpnu 2019 počet domácích turistů v českých hotelech stoupl o 42 procent. Ze zahraničí hotely v Česku přivítaly v srpnu zhruba 388.000 hostů, přibližně o třetinu více než loni, ale o 60 procent méně v porovnání s předloňským rokem, který nebyl ovlivněn pandemií koronaviru. Agentura CzechTourism to sdělila ČTK na základě nových dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Výrazný nárůst ubytovaných hostů v srpnu v meziročním srovnání zaznamenaly tuzemské hotely především ze strany zahraničních turistů. Nejvíce přijelo tradičně Němců, a to 122.200, na pomyslné druhé příčce se umístili Slováci, kterých se v hotelech ubytovalo asi 47.200, třetí nejpočetnější zahraniční skupinou byli cestovatelé z Polska, kterých do tuzemských hotelů v osmém měsíci přijelo zhruba 42.600.