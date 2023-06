CzechTrade v blízké době otevře svou kancelář ve Lvově

Agentura CzechTrade v nejbližších dnech otevře svou kancelář ve Lvově. Očekává, že to zlepší podmínky pro zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny, řekl na poradě ekonomických diplomatů generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara má Ukrajina pro české exportéry velký potenciál, situaci jim ale komplikuje nedostatečná možnost pojištění. Doležal očekává otevření kanceláře CzechTrade v západoukrajinském Lvově v nejbližších deseti až 12 dnech. Agentura podle něj už nyní vnímá obrovský zájem českých firem zapojit se do poválečné obnovy Ukrajiny. Nová kancelář podle něj pomůže zlepšit podmínky pro české společnosti. Špicar řekl, že díky principiálnímu postoji české vlády od počátku ruské agrese má České republika na Ukrajině velký politický kapitál a firmám se tam nabízí velký potenciál. Vyjádřil ale obavy, že firmy nebudou moct tento potenciál využít, protože nemají k dispozici dostatečné kapacity pojištění vývozu.