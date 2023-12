D1 na Vysočině je po sobotní kalamitě opět plynule průjezdná

Dálnice D1 je na Vysočině opět plynule průjezdná. V sobotu večer ji ve směru na Brno od 70. kilometru na několik hodin zablokovaly uvízlé kamiony. ČTK to dnes řekla mluvčí policie na Vysočině Michaela Lébrová. Auta kvůli tomu stála na dálnici až několik hodin. Za vzniklou situaci se omluvil i ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Dlouhé kolony vznikly poté, kdy na vozovce ležel mokrý sníh a některá nákladní auta nemohla vyjet do stoupání. Další kamiony je začaly předjíždět v pruhu pro osobní vozidla a také jej zablokovaly. V koloně uvízly tisíce aut, některá v ní stála v noci na dnešek několik hodin. Silničáři se kvůli ucpané dálnici dlouho nemohli na místo dostat, aby vozovku upravili. "Nyní je dálnice všude plynule průjezdná," uvedla dnes ráno Lébrová. Policie na Vysočině v sobotu řešila 70 nahlášených nehod.

Větrné počasí posledních tří dní přetrvá v části Česka až do pondělního dopoledne. Zejména v Čechách a na severu Moravy a Slezska může foukat rychlostí až 70 kilometrů v hodině. Místy by mohl být vítr v nárazech i silnější. Až do odvolání je v platnosti také výstraha před vzestupem hladin řek a potoků, a to v téměř celém Česku.