Daily Mail: Redaktorka československé sekce BBC léta spolupracovala s StB

Někdejší redaktorka československé sekce a až do roku 2005 šéfka slovenského vysílání BBC World Service Terézia Javorská podle archivních materiálů působila od poloviny 80. let jako spolupracovnice a později agentka Státní bezpečnosti (StB) komunistického Československa. Server Hlídací pes upozornil na to, že informace z archivů StB dohledal v Praze reportér britského deníku Daily Mail Tom Kelly. "Bezpečnostní experti se domnívají, že jde o první známý případ infiltrace agenta zahraniční zpravodajské služby do BBC od začátku studené války," napsal Daily Mail. Informací od Javorské, pracující pod krycím jménem agent Vora, si StB podle dostupných informací považovala. Jako novinářka renomované rozhlasové stanice vysílající z Británie do zahraničí měla přístup k zajímavým informacím z britské politiky i o politických uprchlících, kteří s československým vysíláním BBC často spolupracovali. "Do dnešního dne jsme s ní uskutečnili třináct schůzek, na kterých nám předala informace o československých emigrantech v zemi a jejich aktivitách a také o stavu české a slovenské sekce BBC. Předala nám také informace, které byly využity a vyhodnoceny jako velmi zajímavé," citoval Daily Mail zápis řídícího důstojníka z prosince 1985.