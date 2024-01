Dakar startuje opět s řadou Čechů v čele s Macíkem, Lopraisem nebo Prokopem

oáze Úla v Saúdské Arábii začne v pátek 46. ročník Rallye Dakar, který se popáté pojede na Blízkém východě. Na startu legendární soutěže bude tradičně i početná skupina českých posádek ve všech hlavních kategoriích. Nejvyšší ambice bude mít mezi kamiony Martin Macík, který skončil loni druhý. V osobních automobilech bude o umístění v elitní desítce usilovat Martin Prokop, mezi motocyklisty poté Martin Michek. Na dobrý výsledek pomýšlejí i Aleš Loprais, Jaroslav Valtr starší nebo Milan Engel.

"Fanoušci i spousta lidí kolem mě v tom má jasno. Byli jste druzí, takže to je v pohodě. Teď už jen vyhraješ. Takhle to bohužel na Dakaru není. Nečeká nás jedna etapa, ale náročné dva závodění týdny," řekl ČTK Macík, který loni nestačil jen na Nizozemce Januse van Kasterena. "Moje ambice jsou jasné, všichni chceme vyhrát. Vím ale, že když to bude Top 3 respektive Top 5, tak v cíli nebudu šťastný, ale budu šťastný poté, co si uvědomím, co všechno se událo," uvedl člen týmu MM Technology.

Realistické očekávání před startem má i Prokop, který před rokem skončil šestý a vyrovnal své i české historické maximum. Michek byl před rokem jedenáctý a jen jedna pozice jej dělila nejlepšího výsledku z roku 2021. I on, stejně jako Prokop, bude jako člen soukromého týmu bojovat proti velké skupině továrních jezdců. Pořadatelé připravili pro téměř osm stovek závodníků trať s 12 etapami. Novinkou je dvoudenní etapa bez asistence, která nahradí dřívější podobu maratonské etapy.