Další humanitární vlak dovezl uprchlíky z Ukrajiny

Do Prahy dnes brzy ráno dorazil další humanitární vlak s 589 uprchlíky z Ukrajiny. Další speciální vlak Českých drah vyjede do ukrajinského Čopu dnes večer z Bohumína, řekla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová. Dráhy dosud vypravily do Čopu pět humanitárních vlaků. Do ČR jimi přijelo přibližně 2800 uprchlíků.

Večerní vlak z Bohumína poveze podle Rajnochové na Ukrajinu humanitární pomoc v podobě potravin, nápojů, hygienických potřeb, dek, spacáků a dalších věcí. Tyto suroviny a materiál budou předány potřebným na Ukrajině. Další část věcí podle mluvčí zůstane ve vlaku a bude k dispozici uprchlíkům na cestu do Česka. Jde například o předplacené SIM karty, power banky, trvanlivé pečivo, vodu, hygienické potřeby a další.

Humanitární vlakový most připravil také RegioJet ve spolupráci s nákladními dopravci. Vlaky jezdí od úterý mezi Prahou a polským městem Přemyšl u ukrajinských hranic.