Daň z nafty se zřejmě od úterý zvýší, změnu podepsal prezident Pavel

Spotřební daň z nafty se zvýší o korunu a půl na litr. Vrátí se tak na stejnou úroveň, na které byla do června. Novelu zákona o spotřebních daních v pátek podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom mluvčí předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 Martin Churavý. Pokud zákon vyjde ve sbírce ještě dnes, daň se zvýší od zítřka. Ministerstvo financí předpokládá, že to tak bude. Daň měla být původně snížená až do konce roku, na původní úroveň se tak vrací o několik měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty, zároveň se tím snaží získat víc peněz do státního rozpočtu.