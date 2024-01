Dánské studio BIG předá architektonickou studii Vltavské filharmonie v únoru

Dánské studio Bjarke Ingels Group (BIG) v únoru předá architektonickou studii Vltavské filharmonie, na jejímž základě by měly začít projektové práce pro povolení stavby. Ty by měly během tří let vyústit v její zahájení. Studie rozvíjí soutěžní návrh, se kterým studio BIG zvítězilo před rokem a půl v mezinárodní soutěži. S aktuální stavem studie na tiskové konferenci v Praze seznámil zakladatel a kreativní ředitel studia BIG Bjarke Ingels. "Podrobná architektonická studie je pro nás zásadním mezníkem. Na jejím základě se totiž budou moci rozběhnout samotné projekční práce a získávání všech potřebných povolení nezbytných pro to, aby se mohlo v roce 2027 začít se samotnou stavbou," uvedl vedoucí projektového týmu Vltavské filharmonie Martin Krupauer, který projekt za hlavní město řídí. Budova Vltavské filharmonie by měla být otevřená v roce 2032. Celkem město za projektovou přípravu zaplatí asi miliardu korun. Stavba Vltavské filharmonie měla původně vyjít na necelých pět miliard korun. Podle posledních odhadů se ovšem suma vyšplhá na téměř třináct miliard. Město chce na stavbu získat státní příspěvek a zvažuje i zapojení soukromých investorů.