David Laňka připravuje životopisný film o Jaroslavu Haškovi

Netradiční životopis Jaroslava Haška, který se ponese v duchu Haškovy tvorby a bude na míle vzdálený tradiční podobě biografií, slibují tvůrci chystaného snímku nazvaného Hašek. Do titulní role obsadil režisér a scenárista David Laňka Štěpána Kozuba, se kterým spolupracoval už na úspěšném psychologickém filmu Spolu. Natáčení filmu o známém bouřlivákovi, recesistovi a autorovi legendárního Švejka se plánuje na příští rok. ČTK o tom za tvůrce informovala Markéta Faustová. Do kin by měl film přijít v roce 2025.

"Jaroslav Hašek je dnes vnímaný jako ikonická tvář české literatury, autor slavného románu a jméno v encyklopediích a učebnicích. Už méně je známé, jak divoký život žil. Měl naráz dvě manželky, psal vlastně hlavně proto, aby měl na alkohol, dělal si legraci ze všeho, co zavánělo vážností, a když se opil, vždycky dal dohromady partu, se kterou šel po nocích házet kamínky do oken škrobených a velevážených literátů," uvedl scenárista a režisér David Laňka.

David Laňka se zaměří na životní osudy Jaroslava Haška v rozmezí let 1905 až 1920, obě manželství, legionářskou anabázi, založení Strany mírného pokroku v mezích zákona a také na jeho kabaretní vystoupení a slavné putování se Zdeňkem Matějem Kudějem.