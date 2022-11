Debut režiséra Nakonečného Pohled motýla dnes zahájí Týden ukrajinského filmu

Festival Týden ukrajinského filmu dnes zahájí v kině Atlas debut režiséra Maksyma Nakonečného Pohled motýla, který měl premiéru na festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard. Letos byl s úspěchem uveden také na filmovém festivalu v Karlových Varech. Festival do 15. listopadu představí výběr ukrajinské kinematografie posledních let. V programu se objeví nejnovější filmy i starší snímky. Budou mezi nimi reflexe dlouhodobého konfliktu s Ruskem i běžný život z různých pohledů, historická dramata, literární adaptace, velké mezinárodní koprodukce i skromnější díla, stejně jako dokumentární či dětské filmy.

Ve filmu Pohled motýla vypráví režisér Nakonečnyj příběh vojačky Lilji, která se vrací z několikaměsíčního válečného zajetí na Donbase. Ukazuje osud ženy, která sveřepě odmítá roli oběti a citlivě se táže, jak tísnivá může být existence ve společnosti sužované válkou.