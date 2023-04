Deník N: Koalice se dohodla na náhradě mimořádné valorizace penzí dávkou

Lidé s penzí by mohli při vysoké inflaci dostávat dočasně příspěvek na náklady. Nahradit by mohl mimořádné valorizace. Běžný růst důchodů by se mohl zpomalit. Přidávalo by se znovu o třetinu růstu reálných mezd místo o polovinu. Do důchodu by mělo být v budoucnu možné jít předčasně o tři roky místo o pět. Podle Deníku N se na tom dohodla koalice. Server píše, že to vyplývá z krátkého písemného záznamu, který má k dispozici. Zmiňuje také prodloužení povinné doby placení odvodů ze 35 na 40 let. Vláda v aktualizovaném programovém prohlášení přitom slibuje, že potřebnou dobu pro nárok na penzi zkrátí.

O nastavení valorizací a pravidlech předčasných důchodů jednal v minulých dnech ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se zástupci opozice. Ke shodě nedošli. Jednání mají pokračovat. Změny má obsahovat důchodová novela, kterou chce ministr dodat do dvou týdnů.