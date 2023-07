Deník N: Na střední školy bude možné podávat tři přihlášky, shodla se koalice

Vládní koalice se dohodla, že na střední školy by bylo možné podat až tři elektronické přihlášky. Deníku N to řekl poslanec TOP 09 Pavel Klíma, který se jednání vládních stran o podobě přijímacího řízení zúčastnil. Změna má platit od příštího roku. Dosud mohli studenti podávat v prvním kole maximálně dvě přihlášky, a to v papírové formě.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) si digitalizaci přijímacího řízení na střední školy vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Současný systém, který podle něj patří do minulého století, označil za neudržitelný, protože způsoboval zbytečnou paniku dětí i rodičů a neúměrně zatěžoval i školy. Elektronická forma řízení by mohla být od roku 2024 a umožnila by - na rozdíl od současnosti - stanovení pořadí přihlášek na obory a školy.