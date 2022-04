Deník N: Podle nejhoršího vládního scénáře může být v ČR až milion uprchlíků

Vláda má tři scénáře vývoje uprchlické krize. Podle nejmírnějšího zůstane v Česku počet migrantů z Ukrajiny zhruba na současných 300.000. Naopak nejhorší scénář počítá s eskalací konfliktu, což by znamenalo nárůst až na jeden milion běženců v ČR. Integrace Ukrajinců by v nejmírnějším scénáři vyšla minimálně na 54 miliard korun. Informuje o tom Deník N, který má dokument k dispozici.

Uprchlickou vlnu zvedl útok Ruska na Ukrajinu 24. února. Kolik přesně uprchlíků nyní v Česku je, nelze podle ministerstva vnitra vyčíslit vzhledem k tomu, že stát nemá společné hranice s Ukrajinou, kde by bylo možné návraty počítat. Česko vydalo od začátku války na Ukrajině více než 280.000 speciálních víz lidem, kteří byli zasaženi ruskou invazí.

Dokument dělí uprchlickou krizi na tři fáze. První je nazvaná "boj o bezpečí" a trvá 30 dnů. V této době mají být zajištěny základní životní potřeby uprchlíků. Ve druhé fázi, která může trvat až půl roku, se mají běženci naučit jazyk, integrovat se do škol a zajistit si vzdělávání nebo zdravotní péči. Třetí fáze pak může trvat až jeden rok, během něhož se Ukrajinci buď integrují do české společnosti nebo se vrátí zpět do své země. "V každé oblasti myslíme i na dopady na obyvatele ČR, snažíme se negativní dopady minimalizovat, využívat synergie a přínosy zpřístupnit všem při nalezení sociálního smíru," píše se v dokumentu.