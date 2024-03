Deník N: Poslanec AfD Bystroň dostal peníze od ruské organizace

Poslanec německé Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň byl podle Bezpečnostní informační služby (BIS) jedním z politiků, kteří dostali peníze od ruské vlivové organizace, napsali Deník N a časopis Der Spiegel. Politik českého původu to popírá a označil to za pomluvy. Deník N již dříve uvedl, že BIS odhalila Ruskem organizovanou síť, která se snažila v různých evropských zemích ovlivnit volby do europarlamentu.

V Polsku po upozornění BIS začala činnost proruské špionážní sítě zaměřené proti státům a orgánům EU prověřovat polská kontrarozvědka ABW, uvedla tamní média. O rozkrytí ruské propagandistické sítě a spolupráci s českými zpravodajskými službami podle listu Politico informoval také předseda belgické vlády.

Podle české kontrarozvědky byla v Praze předávána hotovost protisystémovým politikům z Německa, další peníze mířily na provoz proruského zpravodajského webu Voice of Europe. Bystroň pochází z Moravy, do Německa emigroval s rodiči v roce 1987. Podle Deníku N je známý svými proruskými postoji a také vazbami na podobně smýšlející české politiky.