Deník: Prezident jmenuje nového předsedu Ústavního soudu 4. srpna

Nového předsedu Ústavního soudu jmenuje prezident Petr Pavel pravděpodobně v pátek 4. srpna. Řekl to Deníku. Kdo nahradí končícího šéfa Pavla Rychetského, hlava státu neuvedla. Funkční období končí Rychetskému 7. srpna.

Prezident Pavel také v rozhovoru řekl, že by rád každoročně vyznamenal na 28. října asi 30 až 40 osobností. "Teď bych ale rád napravil některé nedostatky minulosti, takže letos půjdeme o něco výš, ale v dalších letech se budeme snažit dostat ke zmíněnému standardu,“ poznamenal. Od poslanců, senátorů a veřejnosti už dostal několik stovek návrhů. Ty nyní posuzují pracovníci prezidentské kanceláře, ředitelé odborů i kancléřka, kteří udělají vlastní soupis pořadí.

Prezident Pavel mluvil také o působení první dámy. Podle něj je problém v tom, že institut první dámy v Česku není nijak popsán a není jasné financování jejích aktivit. Pavel řekl, že během léta by mohl vzniknout nadační fond, který by umožnil jeho manželce Evě věnovat se projektům, které už má připravené. Týkat by se měly péče o děti a sociální oblasti.