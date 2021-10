Deník.cz: Lékařské konzilium prezidenta Zemana se poprvé sejde v pátek

Lékařské konzilium, které posoudí zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana, se poprvé sejde v pátek 5. listopadu. Uvedl to server Deník.cz. Podle končícího rektora Univerzity Karlovy a lékaře Tomáše Zimy, který je členem konzilia, je nejprve nutné prostudovat si lékařské zprávy a pak teprve jít za pacientem. Odborníci z konzilia by se podle něj měli vyjádřit k nemoci prezidenta a její prognóze. Zeman je na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Sanitka ho do nemocnice převezla v neděli 10. října ze zámku v Lánech.

Kvůli prezidentovu vážnému zdravotnímu stavu začali zákonodárci uvažovat o dočasném převodu pravomocí hlavy státu na předsedu Sněmovny a premiéra. Předtím si chtějí vyžádat aktuální zprávu lékařů o Zemanově schopnosti vykonávat úřad. Vznik multioborového lékařského konzilia inicioval ředitel ÚVN a Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral.