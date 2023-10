Denně v ČR podlehne mrtvici 20 lidí, lidé málo znají její příznaky

Denně v Česku podlehne mrtvici asi 20 lidí, za rok postihne tato cévní mozková příhoda s různou mírou následků 23.500 osob. Podle lékařů lidé pořád dostatečně neznají příznaky, proto se do nemocnic polovina pacientů nedostane včas, aby bylo možné zabránit většímu poškození mozku. Při včasném zásahu lékařů je ale více než polovina hospitalizovaných za tři měsíce plně soběstačných. Na tiskové konferenci k Světovému dni mrtvice to uvedli odborníci.

V ČR je průměrný čas do zahájení léčby 120 minut, což je jeden z nejlepších výsledků v EU. "Nejvíc času se ztrácí od vzniku mrtvice do zavolání pomoci," řekl předseda Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP) Aleš Tomek. Okolí pacienta by podle něj mělo včas rozpoznat příznaky, mezi které patří pokles očního víčka nebo koutku úst nebo nesrozumitelná řeč, což jsou důsledky ochrnutí obličeje. Při předpažení pak lidé postižení mrtvicí neudrží obě paže ve stejné výšce.