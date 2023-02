Desítky architektů požadují zachování a opravu železničního mostu pod Vyšehradem

Desítky architektů žádají politiky o zachování a opravu železničního mostu pod Vyšehradem. Jako kulturní památka je podle nich neodstranitelný. Pod dopisem, který je adresovaný například vládě, prezidentovi nebo primátorovi, je více než 80 podpisů. ČTK o tom za architekty informoval Jakub Havlas. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že rozhodnutí o budoucnosti mostu přes Vltavu mezi pražským Podskalím a Smíchovem by mělo padnout do konce letošního roku. Most je dlouhodobě ve špatném stavu. Správa železnic (SŽ) představila projekt, podle kterého má z mostu zůstat zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci má nahradit nová. Proti tomu se postavila veřejnost i odborníci, vznikla petice na záchranu mostu. S postupem SŽ nesouhlasí ani Praha 5 či bývalé vedení města. Nyní se připojili také architekti. "Jsme přesvědčeni, že most zachovat lze. Naše doba má k dispozici technické a technologické zázemí, specialisty, znalosti i peníze. To, co postrádáme, je dostatek vůle a širšího pohledu na věc," uvedli. Pro obraz Prahy je most podle architektů svým syrovým industriálním výrazem podobně důležitý jako obraz kamenného Karlova mostu pod Pražským hradem.