Desítky Čechů se snaží dostat z Izraele, o případném repatriačním letu se jedná

cestovatelském systému Drozd eviduje ministerstvo zahraničí aktuálně 181 Čechů v Izraeli, minimálně desítky se snaží nějakým způsobem dostat do Česka. Na dnešním briefingu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pracovní skupina na ministerstvu jedná o tom, zda Česko vyšle do země kvůli útoku palestinského hnutí Hamás další repatriační let, rozhodnutí nechtěl šéf diplomacie předjímat. Do Prahy se v noci vládním speciálem vrátilo 34 Čechů. Podle Lipavského do Česka přiletěli zejména lidé, kteří se proaktivně obrátili na velvyslanectví v Tel Avivu. "Také tam bylo několik případů třeba rodiny s dětmi. Let jsme dokázali naplnit do posledního místa," poznamenal. V případě, že by další Češi měli zájem o repatriační let, doporučuje šéf diplomacie obrátit se na ambasádu či ministerstvo, případně jiné standardní konzulární kanály. Doporučil také registraci v systému Drozd. "Průběžně sestavujeme seznamy, vytváříme si obrázek o tom, jak situace vypadá," uvedl. Vycházet bude z doporučení pracovní skupiny, následně se případně obrátí na další členy vlády. V Izraeli se Lipavský v úterý setkal s protějškem Elim Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem i s vnučkou ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy.