Desítky poslanců přišly v krojích, Sněmovna slaví Den lidových krojů a krajů

Několik desítek poslankyň a poslanců přišlo v úterý do Sněmovny v lidových krojích ze svých regionů. Sněmovna pořádá Den lidových krojů a krajů. Poslanci se nejprve sešli na Malostranském náměstí, odkud za zpěvu a s doprovodem folklorních souborů přišli do hlavní sněmovní budovy. V kroji přišel například původce tohoto nápadu a bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), v čele průvodu s ním kráčel i sněmovní kancléř Martin Plíšek v kroji z Výrovic na Znojemsku. V kroji přišla třeba bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO), předseda klubu SPD Radim Fiala nebo lidovec Jiří Horák, který ve svém kroji po volbách skládal i poslanecký slib. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) přišel v obleku, ale zdůvodnil to tím, že se vrací z uvítání mongolského prezidenta. Připomněl rolnického poslance Moravského zemského sněmu a Říšské rady Františka Skopalíka, který už ve druhé polovině 19. století docházel na jednání ve Vídni v kroji. Vondráček poznamenal, že od Skopalíkova úmrtí uplynulo 2. března 134 let. Uvedl, že tento poslanec i s císařem Františkem Josefem I. mluvil česky, ačkoli uměl německy. "Buďme hrdí na to, odkud pocházíme," řekl Vondráček. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o organizaci dnešní akce. "Budou tady chodit takové smutné postavy v oblecích, to jsou poslanci. Oni tam vedle budou probírat zákony," řekl expředseda Sněmovny.