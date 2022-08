Desítky tisíc lisíc lidí přijely do Wilberu v Nebrasce na každoroční festival české kultury

Město Wilber v americkém státě Nebraska hostilo od pátku do neděle 61. ročník tradičního festivalu potomků českých přistěhovalců Wilber Czech Festival. Akce je největší národní oslavou české kultury a dědictví. Součástí festivalu jsou průvody, soutěž krásy, krajané v krojích tančí polku, prodávají se kachny, vepřové i koláče. Přestože se akce letos koná za horkého počasí, podle organizátorů pravděpodobně i letos přitáhla na 50 tisíc lidí, napsal list The Grand Island Independent. "Vždycky žasnu, kolik přijede lidí. Jsou ochotni to vedro zvládnout," řekla členka organizačního výboru Jen Pospisilová. Mezi návštěvníky jsou podle ní nejen Češi a příznivci české kultury z Nebrasky, ale také z Iowy, Minnesoty, Texasu a dalších amerických států i ze zahraničí. Pospisilová ve Wilberu vyrostla a všichni čtyři její prarodiče mluvili plynně česky. Festivalu se účastní už od mládí. Říká, že jí to pomohlo posílit české kořeny.

Wilber s necelými 2000 obyvatel je označován za "české hlavní město" Spojených států. První Češi se začali usídlovat v Nebrasce v roce 1865, celkově jich prý přišlo na 50.000.