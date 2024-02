Déšť zvedl hladiny Labe a Moravy

Hladiny některých řek v Česku zůstanou do neděle na prvním povodňovém stupni. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Při prvním stupni - takzvané povodňové bdělosti - se ale většinou voda nevylévá z koryta. Hladina se zvedla hlavně na dolním a částečně středním toku Labe. Konkrétně v Kostelci nad Labem, Děčíně a Ústí nad Labem. První stupeň ale platí taky na Šumpersku, a to v Raškově na řece Morava a v Habarticích na Krupé. Vzestup hladin řek způsobily deště z posledních dnů.