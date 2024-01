Déšť zvedl hladiny toků, meteorologové varují před povodněmi

Vydatný déšť v Česku zvedá hladiny řek. Nejvyšší - třetí povodňový stupeň platí na řece Otavě v Rejštejně na Sušicku a taky na Labi ve Vestřevi na Trutnovsku. Voda tam může zaplavovat níže položené obydlené oblasti nebo silnice. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Déšť zvedá hladiny řek i na dalších místech. Na Šumavě, v Krkonoších a Jizerských horách varují meteorologové před vydatným deštěm do čtvrtečního rána, výstraha před rozvodněním zejména na tocích odvodňujících horské a podhorské oblasti Čech platí do odvolání.