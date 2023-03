Dětští praktici navrhují zkrátit dobu studia svého oboru

Zkrátit dobu studia praktických lékařů pro děti z pěti let na tři a oddělit obor od pediatrie - s takovým návrhem se na ministerstvo zdravotnictví obrátili zástupci praktiků pro děti, dorost a dospělé. Podle nich by to zvedlo zájem o jejich specializaci a výhledově pomohlo vyřešit nedostatek dětských praktických lékařů. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 se vzniku samostatného oboru praktického lékařství pro děti a dorost nebrání. Předběžná data podle něj ukazují, že po změně vzdělávání před šesti lety jde méně pediatrů pracovat do ordinací. Už dříve přitom byl dětských praktických lékařů nedostatek. Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je ordinací zhruba 1800, chybí jich asi 300. Navíc mají dětští praktici nejvyšší průměrný věk mezi lékařskými specializacemi, blíží se 60 letům.