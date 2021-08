Dětští praktici stárnou a do praxe nenastupuje dost nových

Praktičtí lékaři pro děti a dorost stárnou, jejich průměrný věk dosahoval před čtyřmi lety 58 let a v roce 2030 by mohl vzrůst téměř na 62 let. Mnohé praktické dětské lékaře odcházející do důchodu nemá v ordinacích kdo nahradit, a tak vzrůstá také množství pacientů, o něž musí pečovat jedna ordinace. Tento problém je podle Odborné společnosti praktických dětských lékařů z velké části způsoben změnou ve vzdělávání praktických lékařů pro děti a dorost, která byla schválena před čtyřmi lety a při níž se sloučilo specializační vzdělávání pro dětské praktiky a nemocniční pediatry. Ministerstvo zdravotnictví si je problému vědomo a snaží se jej řešit.

Mezi lety 2013 a 2019 se snížil počet dětských praktiků z 2271 na 2185. Podle predikcí, které má společnost k dispozici, by do roku 2030 mohl jejich počet klesnout o dalších asi 300. Do praxe nenastupuje dostatek mladých dětských praktiků, který by ty stárnoucí nahradil. "Jsou samozřejmě lokality, kde se generační výměna daří, ale jsou také lokality, kde už jsou výpadky této péče," řekla ČTK předsedkyně odborné společnosti Alena Šebková.