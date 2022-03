Developer nabídl Praze zdarma budovu pro centrum pro uprchlíky z Ukrajiny

Asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky by se mohlo přestěhovat z Kongresového centra Praha (KCP) do bývalého sídla Komerční banky ve Freyově ulici ve Vysočanech. Budovu městu zdarma, včetně úhrad za energie, nabídl její vlastník, developerská firma Central Group. Pokud se do Vysočan centrum nepřestěhuje, Praha nabídnutou budovu využije pro jinou pomoc uprchlíkům. Na dotaz ČTK to dnes řekli pražští radní Jan Chabr (TOP 09) a Milena Johnová (Praha Sobě). Centrum slouží společně pro Prahu a Středočeský kraj.