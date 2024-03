Devět zemí včetně ČR varovalo EK před uvolňováním pravidel státní pomoci

Skupina devíti evropských zemí včetně České republiky varovala společným dopisem Evropskou komisi, že zvolňování pravidel pro státní pomoc by mohlo spustit škodlivé závody v subvencích a to i na úrovni členských států EU. Evropská komise pravidla uvolnila, aby podpořila investice do dekarbonizace ekonomiky. Připustila nicméně, že ne všechny země budou moci subvence poskytovat ve stejné míře jako Německo a Francie.

Za dopisem kromě ČR stojí také Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Portugalsko, Irsko, Švédsko, Finsko a Island, který jako jediný není členem EU. Evropská komise by podle zmíněných zemí měla uznávat, že rovné podmínky jsou základem zdravé ekonomiky. Veřejné prostředky by podle nich neměly vytlačovat soukromé investice a státní pomoc by měla být cílená a odůvodněná.