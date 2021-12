Díla Alfonse Muchy budou vystavena v Tchaj-peji, získají také digitální podobu

Díla vycházející z tvorby secesního umělce Alfonse Muchy získávají podobu takzvaných tokenů, tedy digitálních uměleckých děl. Začnou se prodávat 17. prosince u příležitosti zahájení výstavy Mucha to Manga - The Magic of the Line, kterou pořádá Muchova nadace v Tchaj-peji. Po dobu trvání výstavy se budou nezaměnitelné tokeny s Muchovými díly vydávat každý měsíc a vyvrcholí speciální aukcí v dubnu 2022. ČTK o tom informovala Simona Kordová za Muchovu nadaci.

Token je kód, čip nebo přístupový klíč, podle toho, v jakém oboru se používá. V případě umění je to nosič pro dílo, jímž může být cokoli od obrazu přes hudbu až po text a které lze zobrazit na vybraném zařízení od mobilu po televizní obrazovku. Zásadním prvkem u tokenů je nezfalšovatelné potvrzení jejich vlastnictví, které je zapsáno do decentralizované databáze transparentních on-line transakcí, takzvaného blockchainu.