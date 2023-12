Disidenti budou dostávat průměrný důchod, novelu schválila vláda

Disidentky a disidenti by měli v příštím roce začít dostávat průměrný starobní důchod, i když neplatili dostatečně dlouho odvody. Lidem s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu by sociální správa měla nižší penzi automaticky dorovnat. Týkat se to má i těch, kteří dostávají část penze z ciziny. V roce 2024 by odpůrci a odpůrkyně minulého režimu měli pobírat 20.635 korun měsíčně. Vyplývá to z návrhu novel, který schválila vláda. Na tiskové konferenci to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj by se důchod mohl zvednout na průměrnou částku několika stovkám lidí. Stát by to mělo do 30 milionů korun ročně. Na neřešení problému nízkých disidentských penzí upozornil nedávno signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. Od 17. listopadu držel přes týden před sídlem vlády hladovku. Přidal se k němu někdejší disident John Bok. Protest ukončili poté, co kabinet Jurečkovi a dalším ministrům uložil připravit do poloviny prosince návrh změn zákonů k zajištění důstojných důchodů a odvolal své loňské usnesení, jímž se hlásil k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva a demokracii.