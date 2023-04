Distributoři: Počet připojených fotovoltaik ve čtvrtletí několikanásobně vzrostl

Počet nově připojených fotovoltaických elektráren do tuzemské sítě dál rekordně roste. Distribuční firmy evidují během prvního čtvrtletí několikanásobný nárůst počtu nových elektráren v síti, ten navíc bude zřejmě dál narůstat. Žádostí o připojení je ještě víc, problémy jsou ovšem s omezenými kapacitami v soustavě a také s technickou nepřipraveností instalovaných zařízení. Vyplývá to z informací distribučních společností pro ČTK.

Největší distribuční společnost ČEZ Distribuce letos za první tři měsíce roku připojila do sítě přes 15.000 nových fotovoltaických elektráren. Tím se blíží už číslům za celý loňský rok. Rekordní čísla zaznamenala i distribuční společnost EG.D. V prvním čtvrtletí roku připojila téměř 7000 nových obnovitelných zařízení, což je už nyní více než polovina loňského celkového počtu. Vedle toho firma do své sítě připojila také 200 takzvaných bezpřetokových fotovoltaických elektráren, které veškerou vyrobenou elektřinu využívají k napájení spotřebičů nebo ohřevu vody, případně ji ukládají do baterií. I v této oblasti EG.D eviduje rostoucí zájem klientů.

Prudký nárůst počtu nových zdrojů v soustavě vedl už také k prvním potížím v jejím fungování. Provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS odpojil během Velikonočního pondělí stovky tuzemských fotovoltaických elektráren na dvě hodiny od sítě. Důvodem byl nevyrovnaný výkon v elektrizační soustavě. Šlo o první případ, kdy ČEPS podobné omezení v reálném provozu využil. Majitelé odpojených elektráren nejspíš dostanou kompenzace, celkem půjde zřejmě o jednotky milionů korun.