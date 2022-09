Dlouhý: Přístup českých rodin ke studiu řemesel se v posledních letech zlepšil

Přístup ke studiu řemesel v Česku se v posledních několika letech mění. Ubývá rodičů, kteří se domnívají, že řemeslo je něco, co by si jejich děti neměly zvolit. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý to dnes řekl při slavnostním zahájení školního roku na pražské Střední odborné škole Jarov. Spolupráce odborných škol a učilišť s firmami v praktické výuce se podle Dlouhého sice zlepšuje, je však potřebná reforma. Komora dlouhodobě upozorňuje na nedostatek učňů a odborných pracovníků a žádá po státu větší podporu řemesel.

"Ještě před pěti šesti lety si drtivá většina rodičů myslela, že řemeslo je něco, co by jejich děti neměly studovat. Naopak teď se jasně ukazuje, že právě to naše země velmi potřebuje," řekl dnes Dlouhý. Dříve chtěla dát většina rodičů děti na střední, všeobecně vzdělávací školy, to se ale podle Dlouhého mění s tím, jak je ve společnosti jasné, že je čím dál větší poptávka po kvalitních řemeslnících.