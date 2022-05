Dlužníci mají znovu získat možnost vyřešit exekuce tzv. milostivým létem

Dlužníci mají od září znovu získat možnost využít tzv. milostivé léto a vyřešit své exekuce na dluhy u veřejných institucí a státních či polostátních firem. Počítá s tím novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou ve středu projedná vláda. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby Sněmovna návrh odsouhlasila už v prvním čtení. Cílem novely je zmenšení počtu exekucí. „Dojde ke snížení zátěže celého systému vymáhání exekucí a k snížení tlaku na sociální systém, protože důsledkem snížení počtu exekucí by mohlo být i snížení počtu osob, které pobírají sociální dávky, a přesun části těchto osob z šedé ekonomiky do legálního zaměstnání,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu. Do původního tzv. milostivého léta se mohli dlužníci zapojit od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Jejich exekuce se uzavřela, pokud zaplatili původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Nemuseli tedy platit penále, úroky a poplatky. Takto exekutoři zastavili 42.000 exekucí, což představovalo 3,2 procenta z 1,3 milionu případů, u kterých mohli dlužníci akci využít.