Dlužníci zatím nemají o letošní Milostivé léto příliš velký zájem

Už měsíc mohou lidé i firmy opět žádat úřady o odpuštění dluhů. A to v rámci letošního Milostivého léta. Právnické osoby - tedy především firmy - mohou žádat o odpuštění penále pouze z neuhrazeného sociálního pojištění. Lidé i z nezaplacených daní. Dlužníci ale zatím o letošní akci nemají příliš velký zájem. Třeba u celní správy dosud zažádaly podle mluvčí Generálního ředitelství cel Hany Prudičové jednotky lidí. Česká správa sociálního zabezpečení eviduje dosud 2 700 žádostí o odpuštění dluhů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí by se ale do letošního Milostivého léta mohlo zapojit přes 700 tisíc fyzických osob a více než čtvrt milionu firem.