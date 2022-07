Dnes končí zápisy dětí ukrajinských uprchlíků do školek a škol v Česku

Dnes končí možnost zápisu dětí ukrajinských uprchlíků do mateřských a základních škol pro nadcházející školní rok v Česku. Podle neuzavřených dat, která ve čtvrtek sdělil šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS), se zatím přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než kolik jich podle statistik po vypuknutí války na Ukrajině přišlo do České republiky. Podle Kuby je pravděpodobné, že část rodin se s dětmi už vrátila do vlasti nebo to má v brzké době v plánu.

Eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová v pondělí po neformálním zasedání ministrů vnitra EU v Praze řekla, že do Evropské unie přišlo za více než čtyři měsíce trvání ruské invaze na Ukrajinu 6,7 milionu ukrajinských uprchlíků, přičemž se více než tři miliony běženců již vrátily zpět do své země. Největší zátěž v přepočtu na počet obyvatel mají podle ní Česko, Polsko a Estonsko.