Do Antarktidy vyjela 20. expedice vědců z Masarykovy univerzity

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně dnes ráno vyrazili na 20. expedici do Antarktidy. Hlavní skupina, kterou tvoří 16 lidí, se po dva měsíce bude kromě výzkumu věnovat také testování nových zařízení, přístrojů a vybavení. V plánu mají i natáčení dokumentu o českém antarktickém programu. Skupina míří na stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse, z Brna odjela několika auty na vídeňské letiště. Čeští vědci dlouhodobě monitorují změny okrajové části Antarktidy v souvislosti se změnou klimatu, řekl novinářům vedoucí Českého antarktického výzkumného programu Daniel Nývlt. Cílem expedice je opět monitoring klimatu a sledování stavu ledovců, proměn území, řek, jezer a ekosystémů. Pokračovat bude studium změny dlouhodobě zmrzlé půdy na Antarktickém poloostrově i medicínský výzkum vlivu stresu na zdraví v polárních oblastech. "Specifikem našeho programu je především to, že se snažíme pracovat uceleně v co nejširším spektru přírodovědných disciplín, abychom pokryli veškeré aspekty té části Antarktidy, kam směřujeme," uvedl Nývlt. Z vybavení budou vědci testovat ponožky a nové osvětlení. "Tradičně testujeme oblečení, letos to budou ponožky české firmy. Z hlediska bezpečnosti budeme používat nové osvětlovací zařízení lidí, ale i objektů. Zařízení má nízkou spotřebu. V extrémním prostředí, jako je zima a tma, je vhodné otestovat, jak bude fungovat," řekl Nývlt.