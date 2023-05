Do babyboxu v Ostravě někdo odložil asi rok starou holčičku

Do babyboxu v Městské nemocnici Ostrava někdo v neděli odložil přibližně rok starou holčičku. Tak staré děti bývají odkládány do babyboxů velmi zřídka. Je to 250. dítě, které bylo v Česku do tohoto zařízení odloženo. Holčička je v pořádku. V letošním roce jde o čtvrtý případ. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Jde o osmé dítě odložené do ostravského babyboxu, naposledy tam ale někdo dítě vložil před 11 lety.

Hess uvedl, že lékařka Sylva Gistingerová, která měla službu, odhadla, že je holčičce kolem roku. Byla podle ní úplně v pořádku. "Holčička byla oblečená v červené kombinéze se zvířátky a na hlavě měla bílou čepičku. Babybox už jí byl opravdu malý," uvedl Hess. Holčička dostala jméno Karolína.

Babyboxy jsou zamýšlené pro novorozené děti a miminka, které si matky nechtějí nebo nemohou nechat. Děti starší než několik dnů nebo týdnů do nich bývají odkládány výjimečně. Naposled letos 2. května nechala v Brně žena v babyboxu půlroční dítě, které se předtím snažila odložit v nemocnici.